Переводы из РФ в Казахстан снизились в 12 раз из-за мер против "Золотой короны"

Меры против "Золотой короны" обрушили объем переводов из РФ в Казахстан Переводы из РФ в Казахстан снизились в 12 раз из-за мер против "Золотой короны"

Москва1 окт Вести.Объем денежных переводов физических лиц из России в Казахстан в августе 2026 года сократился почти в 12 раз, до 239 млн тенге (45,5 млн рублей), а в обратном направлении, из Казахстана в РФ, – более чем в 14 раз, до 1,2 млрд тенге (228,2 млн рублей). Такие данные приводит издание РБК со ссылкой на статистику Национального банка Казахстана.

Падение связано с санкциями Европейского союза против РНКО "Платежный центр" – оператора и расчетного центра платежной системы "Золотая корона". До введения ограничений Россия занимала второе место по объему переводов как из Казахстана, так и в него среди всех стран, а теперь опустилась до пятого и девятого мест соответственно, пропустив вперед Китай, Турцию, Узбекистан, Германию, Корею, Грузию и Азербайджан.

Ранее сообщалось о резком падении объема переводов между Россией и Грузией. Нацбанк Грузии напрямую связал такую динамику с ограничениями на систему "Золотая корона".