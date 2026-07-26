Под Саратовом песчаная буря повалила деревья и унесла детские батуты

Местные жители сообщили о бушующей под Саратовом песчаной буре Под Саратовом песчаная буря повалила деревья и унесла детские батуты

Москва26 июл Вести.Местные жители сообщили о песчаной буре, накрывшей Марксовский район Саратовской области. Об этом сообщает издание "Саратов 24".

Согласно публикации, ветер уносил теплицы и детские батуты, а также валил деревья и срывал крыши зданий.

По словам людей, буря повалила деревья, сорвала части крыш, а в частных секторах улетали детские батуты, садовые качели и даже теплицы пишет издание

Буря началась вечером пятницы, 24 июля. Судя по опубликованным кадрам, перед началом урагана небо закрыли темные низкие тучи.