Москва20 нояВести.Американская компания Google заблокировала аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) без возможности восстановления. В качестве предлога были указаны санкции. Об этом сообщает ТАСС.
Аккаунт GFCN был заблокирован 19 ноября.
В качестве причины Google указывает "ограничения экспорта и применение санкций", хотя GFCN не находится под какими-либо санкциями и полностью соблюдает все международные нормы и правилауточнили в ассоциации
В ассоциации выразили серьезную обеспокоенность решением Google. GFCN намерена привлечь внимание к блокировке.
Эксперты GFCN ведут деятельность по разоблачению фейков. Ассоциация ранее призвала ООН проверить информацию на мемориале в украинском городе Буча. Ассоциация продолжит выпускать опровержения фейков, используя альтернативные платформы.