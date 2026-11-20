GFCN: Google заблокировал наш аккаунт в своих сервисах из-за надуманных санкций

Международные фактчекеры объявили, что Google незаконно заблокировал их аккаунт GFCN: Google заблокировал наш аккаунт в своих сервисах из-за надуманных санкций

Москва20 ноя Вести.Американская компания Google заблокировала аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) без возможности восстановления. В качестве предлога были указаны санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Аккаунт GFCN был заблокирован 19 ноября.

В качестве причины Google указывает "ограничения экспорта и применение санкций", хотя GFCN не находится под какими-либо санкциями и полностью соблюдает все международные нормы и правила уточнили в ассоциации

В ассоциации выразили серьезную обеспокоенность решением Google. GFCN намерена привлечь внимание к блокировке.

Эксперты GFCN ведут деятельность по разоблачению фейков. Ассоциация ранее призвала ООН проверить информацию на мемориале в украинском городе Буча. Ассоциация продолжит выпускать опровержения фейков, используя альтернативные платформы.