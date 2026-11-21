Москва21 ноя Вести.Решение американской компании Google заблокировать аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) является актом произвольной цензуры. Об этом заявило посольство России в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве обратили внимание, что ассоциация не входит ни в один санкционный список.

Налицо акт произвольной цензуры с плохо скрываемой политической подоплекой со стороны технологической компании. Все заверения ее руководства в приверженности принципам свободы доступа к информации выглядят на этом фоне смехотворно говорится в публикации

В связи с этим российские дипломаты призвали американские корпорации соблюдать принцип свободы слова и равного доступа к критической информационной инфраструктуре.

Как подчеркнули в посольстве, произошедшее продемонстрировало, что без развития суверенных цифровых платформ и технологий, а также честной конкуренции невозможен переход к многополярному миру, где у каждого будут равные возможности.

Ассоциация была основана в 2024 году. К настоящему моменту она объединяет более 130 экспертов из 55 стран, включая США. В ее работе задействованы в том числе российские специалисты.