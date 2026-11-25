Москва25 ноя Вести.Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт управления беспилотниками ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса "Дань-Т" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России и предоставили кадры.

В заявлении ведомства сказано, что перед вылетом летчики получили координаты расположения личного состава и пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная".

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар барражирующим боеприпасом "Дань-Т" по заданным координатам говорится в сообщении Минобороны

В ведомстве добавили, что, по данным разведки, цель была поражена. После этого вертолет вернулся на аэродром базирования.

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