Москва11 сенВести.Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар по заданной цели с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты. Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав соответствующие кадры.
По информации ведомства, перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и углубленного пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Север".
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки цель была пораженаговорится в заявлении
После выполнения задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Ранее Минобороны РФ показало кадры, как российские войска поразили с применением беспилотника "Герань-4 сикер" табачную фабрику в Киеве.