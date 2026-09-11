Москва11 сен Вести.Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар по заданной цели с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты. Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав соответствующие кадры.

По информации ведомства, перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и углубленного пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Север".

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена говорится в заявлении

После выполнения задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, как российские войска поразили с применением беспилотника "Герань-4 сикер" табачную фабрику в Киеве.