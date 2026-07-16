Москва16 июл Вести.Российский вертолет Ми-28, об "уничтожении" которого ранее писали украинские СМИ, успешно вернулся на базу после попытки атаки вражеского FPV-дрона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, украинский беспилотник Shrike ("Сорокопут") во время удара задел край вращающейся лопасти вертолета и был отброшен в сторону от вертолета. В результате Ми-28 получил лишь незначительное повреждение заднего винта.

Как утверждает SHOT, экипаж вертолета не пострадал и благополучно вернулся на базу.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили в зоне спецоперации восемь авиабомб и более 800 дронов. Кроме того, ВС РФ ликвидировали пять снарядов HIMARS.