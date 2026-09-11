ВС РФ поразили вражеские пункты управления БПЛА и ПВД в Сумской области

Минобороны показало кадры ударов по объектам ВСУ в Сумской области ВС РФ поразили вражеские пункты управления БПЛА и ПВД в Сумской области

Москва11 сен Вести.Минобороны России опубликовало кадры поражения пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Лесное Сумской области.

Кроме того, в том же районе был нанесен удар по пункту временной дислокации 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Как уточнили в ведомстве, при ударе использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции и легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39.

На соответствующих кадрах видна серия взрывов в лесистой местности.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили ряд целей в Одесской области. Среди объектов завод автомобильных агрегатов, на котором производился ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).