Москва6 ноя Вести.Министерство обороны РФ публикует кадры запуска новейшего барражирующего боеприпаса "Дань-Т".

Военные добавили, что экипаж боевого вертолета Ми-28НМ получил координаты пункта управления беспилотниками ВСУ и позиций украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар барражирующим боеприпасом "Дань-Т" по заданным координатам говорится в сообщении ведомства

Разведка подтвердила, что "Дань-Т" попала в цель.

Данных о новом боеприпасе немного. В частности, сообщается, что стартовая масса "Дань-Т" составляет около 270 килограммов, вес боевой части оценивается в 130 килограммов. Скорость полета боеприпаса – 500 километров в час, а дальность – около 450 километров. Носителями для "Дани-Т" могут служить как самолеты вроде МиГ-29, так и вертолеты – тот же ударный Ми-28Н или транспортно-боевой Ми-8.