Москва29 ноя Вести.МИД Грузии выразил дипломатическое сожаление турецкой стороне в связи с беспорядками, устроенными фанатами стамбульского "Бешикташа" на матче в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замминистра Лаши Дарсалии с послом Турции Мустафой Тюркером Али.

Грузинскийдипломат выразил сожаление по поводу агрессивных действий турецких болельщиков, из-за которых был нанесен серьезный ущерб арене, а несколько сотрудников полиции получили травмы.

Дарсалия напомнил, что Грузия разрешила проход фанатов из добрососедских побуждений, несмотря на потенциальные риски. Он выразил надежду, что Анкара даст надлежащую оценку случившемуся, чтобы вылазки отдельных лиц не вредили дружественным связям двух государств.

Три дня назад в Батуми произошли столкновения болельщиков "Бешикташа" с полицией во время матча Лиги Европы против израильского "Хапоэля". По данным СМИ, турецкие фанаты развернули на трибунах флаги Палестины. Силовики попытались помешать демонстрации флагов и применили перцовый газ против болельщиков. Матч был прерван на 30 минут, однако потом продолжился и завершился со счетом 2:1 в пользу "Бешикташа".