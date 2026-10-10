Bild: на севере ФРГ произошла массовая драка между курдами и сирийцами

В Германии после драки сирийцев и курдов госпитализированы шесть человек Bild: на севере ФРГ произошла массовая драка между курдами и сирийцами

Москва10 окт Вести.На севере Германии в городе Штаде произошла массовая драка между курдами и сирийцами. Конфликт возник по время тренировки по футболу, сообщает газета Bild ("Бильд"). По данным полиции, в потасовке участвовали не менее 50 человек, шесть человек серьезно пострадали.

Словесная перепалка во время футбольной тренировки во дворце спорта переросла в ожесточенное столкновение.

Когда один из участников, как утверждается, применил перцовый баллончик, ситуация обострилась, и мужчины набросились друг на друга поясняет издание

На место происшествия были стянуты крупные силы полиции. Из спортивного зала с травмами головы и ножевыми ранениями различной степени тяжести медики госпитализировали шестерых участков массовой потасовки.

В январе этого года сирийская армия отбила у курдов аэродром в городе Табка и взяла под контроль плотину Евфратской ГЭС.