В Грузии после гибели людей из-за взрыва газа объявлен день траура

В Грузии 22 ноября объявлен днем траура после гибели людей из-за взрыва газа В Грузии после гибели людей из-за взрыва газа объявлен день траура

Москва20 ноя Вести.Власти Грузии объявили 22 ноября днем траура в республике после гибели шести человек при взрыве газа в доме в районе Поничала в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По данным Sputnik Грузия, спасательная операция, длившаяся более 15 часов, завершена – найдены все пострадавшие на месте взрыва. Среди шести погибших – один ребенок и пять взрослых.

Памяти погибших в результате обрушения жилого дома в Квемо Поничала 22 ноября 2026 года объявлен днем траура. По распоряжению правительства в связи с днем траура на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги говорится в сообщении

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа в одной из квартир. Дом частично обрушился. Погибли шесть человек. Пять пострадавших госпитализированы.

Ранее в частном доме города Кузнецка Пензенской области в результате хлопка газа пострадали три человека.