Шесть человек погибли при обрушении дома после взрыва в Афинах

В Афинах обрушился жилой дом, шесть человек погибли Шесть человек погибли при обрушении дома после взрыва в Афинах

Москва27 сен Вести.В Афинах обрушился трехэтажный жилой дом, число погибших увеличилось до шести. Об этом сообщил греческий телеканал ERT.

Трагедия произошла утром 25 сентября в туристическом районе Плака неподалеку от Акрополя.

Среди погибших оказались пожилая пара, проживавшая на верхнем этаже здания, и четверо граждан США, арендовавших квартиру на первом этаже.

По предварительной версии, причиной происшествия могла стать утечка газа. Об этом пишет Athens News со ссылкой на Управление афинской пожарной службы по расследованию поджогов и взрывов.

Около 7.30 утра по местному времени жители соседних домов услышали громкий хлопок, после чего здание начало разрушаться. Тела погибших спасатели обнаружили под обломками с помощью служебных собак.

Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания, магазины и автомобили. Обстоятельства произошедшего устанавливают профильные службы.

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