МИД РФ: Россия будет следить за председательством Латвии в Совбезе ООН

МИД РФ не питает иллюзий от председательства Латвии в СБ ООН МИД РФ: Россия будет следить за председательством Латвии в Совбезе ООН

Москва3 ноя Вести.В соответствии с принципом ротации ООН, с 1 ноября председателем Совета Безопасности на один месяц впервые стала Латвия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не питает иллюзий относительно этого и будет внимательно следить за выполнением обязанностей прибалтийской страной.

Российская сторона будет внимательно следить за исполнением Латвией своих обязательств на посту председателя СБ ООН. Вместе с тем каких-либо иллюзий относительно намерения официальной Риги придерживаться вышеизложенных непредвзятых подходов не питаем. Первые заявления ее представителей о приоритетах страны в период "вахты" в СБ ООН, в том числе относительно удержания в фокусе внимания кризиса вокруг Украины, наглядно демонстрируют стремление Латвии поставить Совет Безопасности ООН на службу своим эгоистическим интересам говорится в комментарии на сайте МИД РФ

Захарова назвала попытки искусственно сохранять украинскую тему в СБ ООН деструктивными и напомнила, что Латвия является одним из непосредственных спонсоров киевского режима.

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН намерена давать решительный отпор всяческим нападкам на нее, подчеркнула дипломат.