Москва3 нояВести.Бьерна Свенунгсена, временного поверенного в делах Норвегии в Москве, вызвали в МИД РФ, сообщает российское дипломатическое ведомство.
В министерстве пояснили, что норвежскому представителю заявлен протест в связи с арестом российского имущества по запросу украинских компаний.
Третьего ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в Москве Бьерн Свенунгсен, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компанийследует из сообщения МИД РФ
20 октября суд Осло наложил арест на пять объектов российской недвижимости по иску украинского "Нафтогаза". В постановлении указано, что арест можно снять, если внести гарантию в размере 40 миллиардов норвежских крон или примерно 350 миллиардов рублей.
При этом "Нафтогаз" требует взыскать с РФ 57 миллиардов крон.