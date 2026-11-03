Россия заявила протест Норвегии из-за ареста имущества по запросу Украины Норвежского поверенного вызвали в МИД РФ из-за ареста российского имущества

Москва3 ноя Вести.Бьерна Свенунгсена, временного поверенного в делах Норвегии в Москве, вызвали в МИД РФ, сообщает российское дипломатическое ведомство.

В министерстве пояснили, что норвежскому представителю заявлен протест в связи с арестом российского имущества по запросу украинских компаний.

Третьего ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в Москве Бьерн Свенунгсен, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний следует из сообщения МИД РФ

20 октября суд Осло наложил арест на пять объектов российской недвижимости по иску украинского "Нафтогаза". В постановлении указано, что арест можно снять, если внести гарантию в размере 40 миллиардов норвежских крон или примерно 350 миллиардов рублей.

При этом "Нафтогаз" требует взыскать с РФ 57 миллиардов крон.