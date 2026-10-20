Суд в Осло позволил "Нафтогазу" наложить арест на пять объектов недвижимости РФ Суд в Осло дал разрешение "Нафтогазу" наложить арест на объекты недвижимости РФ

Москва20 окт Вести.Окружной суд Осло разрешил украинской компании "Нафтогаз" наложить арест на пять российских объектов недвижимости в Осло. Об этом сообщило издание VG со ссылкой на постановление суда.

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" получила добро от суда на наложение ареста на пять российских объектов собственности в Осло говорится в сообщении издания

В публикации отмечается что речь идет о многоквартирном доме в районе Фрогнер, на который был наложен залог в размере 40 миллиардов крон (4,2 миллиарда долларов), а также о четырех кооперативных квартирах.

По данным издания, арест будет снят только в том случае, если Минюст РФ предоставит гарантию, соответствующую требованию на выплату 40 миллиардов крон. Кроме того, сверх этой суммы накладываются еще 17 миллиардов крон из-за набежавших процентов и издержек, составляя таким образом 57 миллиардов крон (шесть миллиардов долларов).

VG утверждает, что российская сторона не была уведомлена о ситуации до выхода постановления суда о наложении ареста. Отмечается, что это было сделано из опасений, что она может помешать аресту. Впоследствии эту недвижимость могут в принудительном порядке выставить на торги с целью якобы покрытия многомиллиардных долгов.

Арест также был наложен на гостевой "Русский дом" в Лонгйире (Шпицберген), принадлежащий центру арктического туризма "Грумант" - официальному туроператору российского треста "Арктикуголь". Те же меры коснулись 62 снегоходов, 15 автомобилей и четырех банковских счетов.

Ранее российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями и теперь находится сейчас в порту Баренцбурга. Норвегия заявила, что исполняла решение суда по иску украинской компании "Нафтогаз".