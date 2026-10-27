Москва27 октВести.Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что помимо судна "Профессор Молчанов" в Осло арестовали несколько российских квартир и особняк. В интервью KP.RU он также рассказал о разбирательстве по делу судна, задержанного на Шпицбергене.
Слушания по аресту "Профессора Молчанова" прошли в норвежском суде 19 октября. По словам Корчунова, российскую сторону представляют опытные норвежские юристы, знакомые с местным законодательством. Итоговое решение ожидается в ближайшие дни.