Посол РФ Корчунов сообщил об аресте российской недвижимости в Норвегии Российскую сторону в деле "Профессора Молчанова" представляют юристы из Норвегии

Москва27 окт Вести.Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что помимо судна "Профессор Молчанов" в Осло арестовали несколько российских квартир и особняк. В интервью KP.RU он также рассказал о разбирательстве по делу судна, задержанного на Шпицбергене.

Слушания по аресту "Профессора Молчанова" прошли в норвежском суде 19 октября. По словам Корчунова, российскую сторону представляют опытные норвежские юристы, знакомые с местным законодательством. Итоговое решение ожидается в ближайшие дни.