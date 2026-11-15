Москва15 ноя Вести."Праздник Хэллоуина" в Российской государственной библиотеке (РГБ) - это весело, но неправильно. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков.

31 октября в залах РГБ состоялся "Литрейв" – совместный социокультурный проект библиотеки и издательской группы "Эксмо-АСТ", объединивший электронную музыку, мультимедийное искусство и литературу.

Я думаю, что на сегодняшний день мы должны быть очень, очень собраны и внимательны. Мы должны разглядывать предметы. Дьявол кроется в деталях. Праздник Хэллоуина в Государственной библиотеке – это весело, но это неправильно. Не потому, что я против этого. Против Хэллоуина - точно, потому что это не наш праздник, - но бог с ним, дело не в этом. Дело в том, какой окрас это имеет. И когда мне говорят - а вы знаете, что три тысячи молодых людей подписались? А мне интересно узнать, сколько людей из этих трех тысяч, которые подписались, туда придут. Это имеет значение