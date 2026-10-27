Москва27 октВести.Власти Белоруссии во взаимодействии с Росатомом готовят рамочное соглашение о третьем энергоблоке Белорусской АЭС, документ уже "в высокой степени готовности", сообщил министр энергетики Денис Мороз, его слова журналистам приводит БЕЛТА.
Он напомнил, что решение развивать атомную энергетику в Белоруссии принято в прошлом году, сейчас в тесном контакте с Росатомом прорабатывается вопрос третьего энергоблока Белорусской АЭС и строительства еще одной АЭС.
Госкорпорация проявляет интерес к сооружению третьего энергоблока БелАЭС. Для этого необходимо подготовить генеральное рамочное соглашение. Сейчас этот документ в высокой степени готовностисказал Мороз
Он уверен, что о подписании соглашения объявят "в ближайшее время".
Ранее гендиректор БелАЭС рассказал о планах по строительству третьего энергоблока.