Договор Минска и Росатома о 3-м блоке АЭС находится в высокой степени готовности

Минэнерго Белоруссии: соглашение с Росатомом о 3-м энергоблоке АЭС почти готово Договор Минска и Росатома о 3-м блоке АЭС находится в высокой степени готовности

Москва27 окт Вести.Власти Белоруссии во взаимодействии с Росатомом готовят рамочное соглашение о третьем энергоблоке Белорусской АЭС, документ уже "в высокой степени готовности", сообщил министр энергетики Денис Мороз, его слова журналистам приводит БЕЛТА.

Он напомнил, что решение развивать атомную энергетику в Белоруссии принято в прошлом году, сейчас в тесном контакте с Росатомом прорабатывается вопрос третьего энергоблока Белорусской АЭС и строительства еще одной АЭС.

Госкорпорация проявляет интерес к сооружению третьего энергоблока БелАЭС. Для этого необходимо подготовить генеральное рамочное соглашение. Сейчас этот документ в высокой степени готовности сказал Мороз

Он уверен, что о подписании соглашения объявят "в ближайшее время".

Ранее гендиректор БелАЭС рассказал о планах по строительству третьего энергоблока.