Минэнерго предложило режим "бери или плати" для ЦОДов и майнеров Минэнерго предложило новые правила оплаты энергии для ЦОДов и майнеров

Москва23 ноя Вести.Минэнерго предложило с 1 января 2027 года ввести для центров обработки данных (ЦОД) и майнинговых объектов мощностью от 670 кВт механизм "бери или плати". Они будут оплачивать передачу электроэнергии исходя из доли заявленной мощности, даже если фактически потребляют меньше. Проект постановления проходит согласование, пишет газета "Ведомости".

Целью называют избыточное резервирование сетей, из-за которого растут расходы остальных потребителей.

Для объектов до 5 МВт минимальная оплата сразу составит 70% заявленной мощности. Для площадок 5-50 МВт предусмотрен четырехлетний переходный период с ростом с 15% до 70%, для объектов свыше 50 МВт – шестилетний, с 10% до 70%. Правила распространят и на действующие ЦОДы и майнинговые площадки: для подключенных до 2027 года уровень оплаты рассчитают с учетом срока эксплуатации.

Объем услуг будут определять по наибольшему из трех показателей: среднему почасовому потреблению с 7.00 до 23.00, среднемесячной мощности или оплачиваемой максимальной мощности.

Инициативу обсуждают Минэнерго, Минцифры, операторы ЦОДов и крупные инвесторы, включая Сбербанк, "Яндекс", "Ростелеком" и Росатом. По данным Системного оператора, за девять месяцев 2026 года суммарная мощность ЦОДов и майнинговых объектов выросла на 24,4%, до 5,38 ГВт, а новые подключения превысили 1 ГВт.

Рынок предупреждает о рисках: стоимость аренды стойко-мест может вырасти на 20-25%, а окупаемость проектов – увеличиться. В "Атомдате" поддерживают поэтапный переход, но критикуют отсутствие льготного периода для объектов до 5 МВт. Окончательное решение правительства пока не принято.

Ранее сообщалось, что некоторые операторы ЦОДов начали рассылать клиентам письма с просьбой заранее сказать, какие серверные стойки на какую электрическую мощность они смогут освободить. Это нужно, чтобы выполнить указ президента о резервировании 10% площадей и мощностей дата-центров. В письмах отмечается, что, если клиент не ответит, оператор выберет эти стойки сам.