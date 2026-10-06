Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи в стране в 2026 году

Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в стране и падение на нее спроса Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи в стране в 2026 году

Москва6 окт Вести.На 40 тысяч баррелей в сутки повысило прогноз добычи нефти в стране на 2026 год Минэнерго Соединенных Штатов Америки. По оценке Управления энергетической информации (EIA) ведомства следует, что добыча достигнет 13,87 миллиона баррелей.

Из отчета министерства энергетики США также следует, что оно повышает прогноз добычи и на 2027 года. Нефтедобыча ожидается на уровне 14,3 миллиона баррелей против ранее прогнозируемых 14,26 миллиона бочек нефти, сообщает ТАСС.

Минэнерго США ухудшило прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 году на 280 тыс. б/с добавляет агентство

Таким образом, спрос на жидкие углеводороды, по прогнозу американской стороны, до конца года снизится на 1,97 миллиона баррелей и составит 102,43 миллиона бочек нефти. Еще месяц назад американское министерство энергетики ожидало снижения спроса лишь на 1,69 миллиона баррелей.

Аналитики EIA прогнозируют восстановление спроса на нефть в 2027 году. Тогда рынок жидких углеводородов вырастет, по их оценке, до 104,64 миллиона баррелей.

Сокращение нефтедобычи на Ближнем Востоке в сентябре было самым низким с начала конфликта в регионе, утверждается в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По оценке экспертов профильного управления министерства, объем запертой из-за ситуации в Ормузском проливе нефти стран Ближнего Востока сократился почти на миллион баррелей.