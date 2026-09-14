Москва14 сенВести.Через Ормузский пролив ежедневно проходит до 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.
По его словам, если добавить к этому объему нефти, поставляемый по трубопроводам в обход пролива, то общий итог поставок из стран региона составит от 13 до 15 миллионов баррелей в день.
Мы сегодня находимся на уровне в среднем до 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, которые провозят через проливсказал Райт журналистам на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене
Министр подчеркнул, что в ближайшие недели это число будет расти.
Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов объяснил, какие риски для мировой экономики несет резкое повышение цен на нефть, вызванное обострением ситуации на Ближнем Востоке.