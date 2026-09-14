Минэнерго США: Ормузский пролив каждый день пропускает до 10 млн баррелей нефти

В США заявили, что Ормузский пролив пропускает до 10 млн баррелей нефти в сутки Минэнерго США: Ормузский пролив каждый день пропускает до 10 млн баррелей нефти

Москва14 сен Вести.Через Ормузский пролив ежедневно проходит до 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

По его словам, если добавить к этому объему нефти, поставляемый по трубопроводам в обход пролива, то общий итог поставок из стран региона составит от 13 до 15 миллионов баррелей в день.

Мы сегодня находимся на уровне в среднем до 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, которые провозят через пролив сказал Райт журналистам на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

Министр подчеркнул, что в ближайшие недели это число будет расти.

Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов объяснил, какие риски для мировой экономики несет резкое повышение цен на нефть, вызванное обострением ситуации на Ближнем Востоке.