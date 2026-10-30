Москва30 октВести.Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Этим Вашингтон завершил выполнение обязательств выделить в общей сложности 172 млн баррелей, заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводятся в заявлении ведомства.
Цель продажи нефти из запасов - стабилизация цен на топливо и энергоносители и смягчение ценовых шоков для экономики.
Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 млн баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резервасказал он
Уточняется, что высвобождение запасов нефти проводится в рамках согласованных действий стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА), которые предусматривают в общей сложности использование 400 млн баррелей стратегических резервов. Ресурс по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound. Цель э