США выполнили обещание продать нефть из запасов для стабилизации цен США завершили заключение контрактов на высвобождение 172 млн баррелей нефти

Москва30 окт Вести.Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Этим Вашингтон завершил выполнение обязательств выделить в общей сложности 172 млн баррелей, заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводятся в заявлении ведомства.

Цель продажи нефти из запасов - стабилизация цен на топливо и энергоносители и смягчение ценовых шоков для экономики.

Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 млн баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва сказал он

Уточняется, что высвобождение запасов нефти проводится в рамках согласованных действий стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА), которые предусматривают в общей сложности использование 400 млн баррелей стратегических резервов. Ресурс по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound. Цель э