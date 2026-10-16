Москва16 окт Вести.Государства, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), приняли решение форсировать вывод на рынок нефтяных резервов и продуктов переработки — в первую очередь речь идет о более чем 20 миллионах баррелей дизельного топлива.

Соответствующий пункт содержится в итоговом заявлении Совета управляющих МЭА, который размещен на сайте агентства.

Совет управляющих согласился ускорить высвобождение оставшихся объемов, в том числе, более 20 миллионов баррелей дизельного топлива, в кратчайшие сроки указано в документе

По данным агентства, около 330 миллионов баррелей нефти уже поступило на рынок с момента запуска мартовских договоренностей, еще примерно 100 миллионов баррелей участники МЭА обязались поставить без задержек. Как следствие, итоговый объем высвобождаемых запасов превысит ранее согласованные 400 миллионов баррелей.

Совет управляющих МЭА также обратился к странам, которые располагают свободными мощностями по добыче и переработке сырья, с призывом нарастить поставки нефти и нефтепродуктов — прежде всего, дизтоплива.

Некоторые государства уже отгрузили из резервов больше, чем изначально брали на себя в соответствии с мартовскими обязательствам, а еще ряд стран намерен последовать этому примеру.

В МЭА подчеркнули, что недавние оценки агентства фиксируют сохраняющуюся напряженность на рынке дизтоплива. Страны-участницы организации подтвердили готовность задействовать дополнительные меры в случае, если потребуется стабилизировать мировые энергетические рынки.

В марте 2026 года страны Международного энергетического агентства, реагируя на кризис вокруг Ормузского пролива, договорились о коллективном высвобождении из запасов 400 миллионов баррелей нефти.

Эксперты МЭА в сентябре спрогнозировали падение мирового спроса на нефть, масштабы которого будут сопоставимы с последствиями крупнейших за более чем полвека экономических потрясений.