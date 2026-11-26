Минфин сообщил о выплатах владельцам стройтехники за ущерб от военных рисков Минфин: владельцы пострадавшей от военных рисков стройтехники получают выплаты

Москва26 ноя Вести.Владельцы стройтехники, пострадавшей из-за военных рисков, приступили к получению компенсационных выплат, сообщила пресс-служба Минфина России.

Владельцы строительной техники, которая пострадала в результате реализации военных рисков, начали получать выплаты в рамках компенсационного механизма. Ранее возмещение ущерба уже получили перевозчики товаров первой необходимости отмечается в сообщении министерства

Механизм компенсации применяется в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, Республике Крым и Севастополе. Он предусматривает возмещение ущерба, нанесенного транспорту и технике вследствие военных рисков, а поддержка охватывает и транспортные средства сельхозпроизводителей.

Документы для получения компенсации принимаются до 1 апреля 2027 года. За дополнительными разъяснениями о работе механизма в Минфине советуют обращаться во Всероссийский союз страховщиков (ВСС) или в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК).

Ранее в "Опоре России" рассказали о доработке системы страхования от военных рисков.