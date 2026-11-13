Министр МВД Литвы перепутал двух Ивановых в сообщении о высылке Министр МВД Литвы ошибся в данных о высылке россиянина

Москва13 ноя Вести.Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас ошибочно заявил о высылке из страны в Россию не того гражданина РФ. Позднее МВД Литвы было вынуждено срочно исправить информацию в своих сообщениях.

Министр приносит извинения за ошибку, допущенную из-за того, что он получил неверные данные из пограничной службы говорится в публикации МВД

Изначально Кателинас сообщил, что из Литвы выслали гражданина России Валерия Иванова. В 1988-1991 годах он возглавлял общественно-политическое движение "Единство", выступавшее за сохранение Литвы в составе СССР. Литовские правоохранительные органы впоследствии признали это движение антигосударственным, а сам Иванов по решению суда был приговорен к трем годам лишения свободы.

Однако затем выяснилось, что информация не соответствует действительности. В Россию был выслан не Валерий, а Геннадий Иванов.

Геннадий Иванов в апреле вышел на свободу после отбытия наказания по делу об антигосударственной деятельности. Литовский суд оценил таким образом его участие в событиях января 1991 года в Вильнюсе, когда он был советским военнослужащим Вильнюсского гарнизона.