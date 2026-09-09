Минкультуры не получало заявлений на прокат "Дюны 3" и новых "Мстителей"

Минкультуры пока не выдавало прокатные удостоверения на "Дюну 3" и "Мстителей" Минкультуры не получало заявлений на прокат "Дюны 3" и новых "Мстителей"

Москва9 сен Вести.Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатных удостоверений для американских фильмов "Дюна. Часть третья" и "Мстители. Судный день". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о картинах режиссера Дени Вильнева и новой части франшизы "Мстители". Их мировые премьеры запланированы на 18 декабря.

В Минкультуры России не поступало заявлений по вопросу выдачи прокатных удостоверений на фильмы "Мстители" и "Дюна" сказано в заявлении

Ранее стало известно, что предсеансовые показы могут завершить в России. Подобная схема использовалась для того, чтобы демонстрировать зарубежные кинокартины без прокатного удостоверения.