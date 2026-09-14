Москва14 сенВести.Российское Минобороны показало кадры уничтожения автозаправочной станции в Киеве ударными БПЛА. Объект использовался в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).
Атака произведена расчетом ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".
Объект активно использовался в том числе в интересах командования ВСУ и различных украинских военизированных формирований. Высокоточное поражение АЗС российским ударным дроном было подтверждено кадрами очевидцев, ранее распространенными в сети Интернетговорится в сообщении ведомства
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт дислокации теробороны ВСУ и пункт управления БПЛА.