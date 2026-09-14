Москва14 сен Вести.Российское Минобороны показало кадры уничтожения автозаправочной станции в Киеве ударными БПЛА. Объект использовался в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака произведена расчетом ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Объект активно использовался в том числе в интересах командования ВСУ и различных украинских военизированных формирований. Высокоточное поражение АЗС российским ударным дроном было подтверждено кадрами очевидцев, ранее распространенными в сети Интернет