"РВ": ВС России начали операцию по уничтожению заправок в Киеве

Стало известно об ударах по заправкам в трех районах Киева "РВ": ВС России начали операцию по уничтожению заправок в Киеве

Москва11 сен Вести.Российская армия нанесла удары по нескольким автозаправочным станциям в Киеве. Об этом сообщает канал "Военкоры Русской весны".

По его данным, утром в пятницу были атакованы три АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева, а также на Троещине.

Повреждение нескольких автозаправочных станций подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествий, на которых видны выгоревшие комплексы АЗС и поднимающийся над ними дым.

В начале августа Минобороны России публиковало кадры успешной атаки ВС РФ на автозаправочную станцию и склад горюче-смазочных материалов, которые использовались для заправки транспорта Вооруженных сил Украины.