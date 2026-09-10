Минобороны РФ пошутило о вреде курения в рассказе про удар по Киеву

Минобороны РФ удар по Киеву прокомментировало шутливой фразой о здоровье Минобороны РФ пошутило о вреде курения в рассказе про удар по Киеву

Москва10 сен Вести.Минобороны России сопроводило шутливой фразой о вреде курения одно из сообщений об ударах в Киеве.

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Продолжаем здоровую серию: "Герань" разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья! говорится в публикации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия России планомерно отвечает на террор киевского режима. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно начали атаковать мирную российскую социальную инфраструктуры, из-за чего открыли "ящик Пандоры".

ВС РФ продолжают серию групповых ударов по украинской военной инфраструктуре.