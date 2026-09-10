ВС РФ продолжают наносить групповые удары на Украине Российские военные нанесли групповые удары по объектам ВСУ на Украине

Москва10 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили наносить групповые удары по объектам и инфраструктуре, которые киевский режим использует в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на Украине были поражены логистические центры, порты и перевозящие военные грузы суда. В частности, в порту Черноморска был поражен сухогруз с военным имуществом для украинской армии.

Кроме того, минувшей ночью в Киеве был уничтожен склад, где хранились безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ. Также существенные повреждения получил грузовой терминал "Ника Терра" в Николаевской области.

Российские войска 10 сентября освободили два населенных пункта в Харьковской области. Это Зарубинка и Гоптовка. Взятие Зарубинки расширило российскую зону контроля на внешнем кольце окружения ВСУ, в так называемом волчанском котле, в который попали порядка двух тысяч украинских военнослужащих.