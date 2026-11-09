Москва9 нояВести.Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожены в период с 08.00 до 20.00 мск.
Дежурными силами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областей, Республикой Крым, а также над Азовским морем.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 680 беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. В ведомстве также уточняли, что с начала СВО российские войска сбили более 283 тыс. украинских дронов.