Минобороны: 34 украинских дрона сбиты за день над регионами РФ

Минобороны: силы ПВО за день сбили 34 украинских беспилотника в небе над Россией Минобороны: 34 украинских дрона сбиты за день над регионами РФ

Москва9 ноя Вести.Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны уничтожены в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областей, Республикой Крым, а также над Азовским морем.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 680 беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. В ведомстве также уточняли, что с начала СВО российские войска сбили более 283 тыс. украинских дронов.