Минобороны: российские войска поразили объекты ВСУ в 141 районе за сутки

Минобороны сообщило об ударах по местам сборки и запуска украинских БПЛА Минобороны: российские войска поразили объекты ВСУ в 141 районе за сутки

Москва16 ноя Вести.Российские военные за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований в 141 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей применялись авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе говорится в сообщении МО

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении локомотива, задействованного в перевозке грузов для нужд ВСУ. Удар беспилотниками был нанесен в районе железнодорожной станции "Запорожье".