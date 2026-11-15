Захарова: Джонсон сам просил наливать ему водку на встрече с Лавровым

Захарова рассказала, как Джонсон на приеме в Москве выпрашивал водку Захарова: Джонсон сам просил наливать ему водку на встрече с Лавровым

Москва15 ноя Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам просил наливать ему водку во время приема в Москве в 2017 году, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "КП".

В шоу Tres Respuestas Джонсон пожаловался, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина. По словам бывшего британского премьера, "неприятный" эпизод произошел в 2017 году во время его визита в Москву, когда он занимал пост министра иностранных дел Великобритании и пытался "наладить отношения" с Россией. Джонсон утверждал, что ему пришлось выпить большое количество алкоголя.

Захарова опровергла эту версию и сообщила, что британский политик сам выбирал, какому напитку отдать предпочтение.

Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу… Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще рассказала Мария Захарова

Она также вспомнила визит в Москву бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, "атмосфера английского паба", которую привезла с собой британский политик, удивила даже мужчин и совершенно не вписывалась в обстановку особняка Морозова, где проходил прием.