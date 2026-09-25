Захарова: о наркомании Зеленского говорил еще Порошенко, конец будет бесславен

Захарова напомнила о словах Порошенко про наркозависимость Зеленского Захарова: о наркомании Зеленского говорил еще Порошенко, конец будет бесславен

Москва25 сен Вести.Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее обвинял Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, опровержений предоставлено не было. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Захарова напомнила, что Порошенко требовал провести соответствующую экспертизу Зеленского. Однако последовавшие за этим процедуры носили постановочный характер, а их результаты были ложными.

Дипломат также сослалась на поведение Зеленского во время публичных мероприятий в Париже и других европейских столицах, которое она охарактеризовала как неадекватное. Она в том числе обратила внимание на его странную мимику и постоянные попытки потереть нос.

Зеленский болен. Эта болезнь связана с его глубинной наркотической зависимостью. В Европейском союзе это практически норма. Он о чем-то догадывается, такая, знаете, метафизическая интуиция, которая вот наводит его, на, опять же, не столько на мысли, сколько на ощущение того, что конец у него будет бесславный резюмировала Захарова

Ранее украинский депутат Артем Дмитрук в шутку заявил, что Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за своей зависимости. По его словам, глава киевского режима боится "не пройти наркодиспансер" для получения справок.