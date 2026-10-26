"Хоть на Марс": Захарова иронично ответила на слова Лиз Трасс Захарова с иронией ответила на слова Трасс о полете на Марс

Москва26 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Та заявила, что если бы ее не сместили с поста, к 2040 году британцы могли бы отправиться на Марс.

Лиз Трасс: "К 2040 году британцы могли бы отправиться на Марс, если бы меня не сместили с поста премьера". А вот тут не поспоришь: исход был бы неминуем - хоть на Марс. написала Захарова в своем Telegram-канале

Лиз Трасс возглавила британское правительство 6 сентября 2022 года, сменив на этом посту Бориса Джонсона, и пробыла в должности премьер-министра 49 дней - до 25 октября. Ее отставка последовала после того, как предложенный ею и канцлером Квази Квартенгом пакет необеспеченных налоговых сокращений на 45 млрд фунтов вызвал панику на рынках и обвалил курс фунта до рекордного минимума. В результате Трасс стала самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании, не продержавшись у власти и двух месяцев.