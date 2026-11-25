Москва25 ноя Вести.Министерство спорта России готовит реформу, которая отменит необходимость регулярно подтверждать звание кандидата в мастера спорта (КМС). О планах ведомства сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в интервью информационной службе "Вести", комментируя недавнюю критику этой нормы президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы сейчас это скорректируем, такая реформа назрела, это очевидно заявил Дегтярев

По его словам, норма восходит к 1935 году, придумана еще в Советском Союзе, где была связана с единой классификацией, и с разными изменениями дошла до наших дней. Дегтярев добавил, что глава государства обратил на тему отмены нормы внимание и придал ей ускорение.

Ранее, 12 ноября, на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Путин раскритиковал действующее правило, по которому спортсмены обязаны раз в три года подтверждать разряд КМС, и назвал норму нелогичной.