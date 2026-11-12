Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин поддержал предложение отменить обязательное подтверждение спортивных разрядов, назвав это правило чушью. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
С инициативой выступил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Он обратил внимание на то, что кандидаты в мастера спорта должны подтверждать свой разряд каждые три года, а спортсмены с более низкими разрядами - еще чаще.
Сейчас действует такое правило? Чушь какая-тоотреагировал глава государства
Путин согласился с предложением отменить действующую норму, отметив, что в Советском Союзе подобного требования не существовало.
Я с вами согласен полностью, надо это отменитьподчеркнул президент
Ранее Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта летом 2027 года.