Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поддержал предложение отменить обязательное подтверждение спортивных разрядов, назвав это правило чушью. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

С инициативой выступил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Он обратил внимание на то, что кандидаты в мастера спорта должны подтверждать свой разряд каждые три года, а спортсмены с более низкими разрядами - еще чаще.

Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то отреагировал глава государства

Путин согласился с предложением отменить действующую норму, отметив, что в Советском Союзе подобного требования не существовало.

Я с вами согласен полностью, надо это отменить подчеркнул президент

Ранее Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта летом 2027 года.