Москва28 нояВести.Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
Кроме того, есть повреждения на земле в Шебекино и в селе Новая Таволжанка.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения голениговорится в публикации
Пострадавшего доставили в местную ЦРБ, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В городе Шебекино повреждены окна частного дома, надворной постройки и объект инфраструктуры.
В Новой Таволжанке в результате удара FPV-дрона произошло возгорание автомобиля. Его потушили. Кроме того, были посечены фасад, входная группа частного дома и хозпостройка, проинформировали в региональном оперштабе.