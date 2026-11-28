При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

Москва28 ноя Вести.Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

Кроме того, есть повреждения на земле в Шебекино и в селе Новая Таволжанка.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения голени говорится в публикации

Пострадавшего доставили в местную ЦРБ, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В городе Шебекино повреждены окна частного дома, надворной постройки и объект инфраструктуры.

В Новой Таволжанке в результате удара FPV-дрона произошло возгорание автомобиля. Его потушили. Кроме того, были посечены фасад, входная группа частного дома и хозпостройка, проинформировали в региональном оперштабе.