Мужчина пострадал при ударе FPV-дронов по гаражу в Белгородской области

Мирный житель Белгородской области ранен при атаке FPV-дронов по гаражу Мужчина пострадал при ударе FPV-дронов по гаражу в Белгородской области

Москва24 июл Вести.Мирный житель пострадал в результате удара БПЛА ВСУ по селу Березовка Борисовского округа. Об этом оперштаб Белгородской области сообщает в MAX.

Украинские FPV-дроны атаковали гараж, и мужчина был ранен в ноги и предплечье.

В селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног говорится в сообщении

Добровольная народная дружина доставила раненого в Борисовскую ЦРБ. Там ему оказали помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Сам гараж при детонации воспламенился, специалисты потушили его. Также из-за ударов были разбиты окна в трех частных домах.