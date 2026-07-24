Москва24 июлВести.Мирный житель пострадал в результате удара БПЛА ВСУ по селу Березовка Борисовского округа. Об этом оперштаб Белгородской области сообщает в MAX.
Украинские FPV-дроны атаковали гараж, и мужчина был ранен в ноги и предплечье.
В селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ногговорится в сообщении
Добровольная народная дружина доставила раненого в Борисовскую ЦРБ. Там ему оказали помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Сам гараж при детонации воспламенился, специалисты потушили его. Также из-за ударов были разбиты окна в трех частных домах.