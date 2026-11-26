Москва26 ноя Вести.В уголовный кодекс необходимо ввести отдельную статью, чтобы ужесточить наказание для "черных вдов" участников спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, которые приводит "Газета.ru", наказание в 10 лет лишения свободы слишком небольшое, срок нужно увеличить до 15-20 лет.

Организаторы схемы "черных вдов" покушаются не только на чужое имущество, но и на традиционные ценности русского народа - уважение к защитникам Отечества, воинскому подвигу и долгу сказал Миронов

Депутат подчеркнул, что в большинстве выявленных случаях мошенничества речь шла о череде преступлений, которые были организованы преступными сообществами. Создание подобного конвейера невозможно без насилия, шантажа и коррупции, заключил Миронов.

Ранее в СМИ распространялась информация, что в России фиксируются случаи преступлений по схемам "черных вдов". В таких случаях женщины заключают фиктивные браки с военнослужащими, которые должны получить выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ.