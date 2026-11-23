Москва23 ноя Вести.Действующей на Украине власти ничего неизвестно о развитии экономики, она может только выпрашивать деньги у западных союзников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Киев просит Запад о помощи либо обещая "моментальную" победу ВСУ, либо, наоборот, жалуясь на то, что армия терпит поражение на поле боя, пояснил дипломат в беседе с ТАСС.

Чтобы ни произошло, первым шагом нужно просить денег… Вся деятельность власти Владимира Зеленского и его окружения настроена именно на это. Они ничего не знают про зарабатывание денег. Они ничего не знают про развитие экономики, они ничего не собираются знать про строительство предприятий или промышленного комплекса, или еще чего-то сказал Мирошник

Он добавил, что украинские власти готовы применять стратегию выпрашивания денег у Запада в любой ситуации и где угодно - от очередного собрания "коалиции желающих" до Генассамблеи ООН.

Ранее посол заявил, что украинская экономика давно разрушена и существует только в формате обслуживания внешних дотаций.