Москва23 нояВести.Украинская экономика разрушена и способна только обслуживать внешние дотации. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Экономика Украины "деградировала до уровня плинтуса, а то и ниже", отметил он в беседе с ТАСС.
Они [власти Украины] же давным-давно разрушили свою экономику… И она существует только в формате обслуживания каких-то денег, которые заходят извне под западные заказы, под реализацию западного финансирования. Это просто предоставление сервисов и ничего другого.сказал Мирошник
Ранее замдиректора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил, что украинская экономика становится нежизнеспособной.
В октябре Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины на текущий год, снизив показатель до 1,2%.