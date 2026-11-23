Мирошник: экономика Украины давно разрушена Мирошник: разрушенная экономика Украины может лишь обслуживать внешние дотации

Москва23 ноя Вести.Украинская экономика разрушена и способна только обслуживать внешние дотации. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Экономика Украины "деградировала до уровня плинтуса, а то и ниже", отметил он в беседе с ТАСС.

Они [власти Украины] же давным-давно разрушили свою экономику… И она существует только в формате обслуживания каких-то денег, которые заходят извне под западные заказы, под реализацию западного финансирования. Это просто предоставление сервисов и ничего другого. сказал Мирошник

Ранее замдиректора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил, что украинская экономика становится нежизнеспособной.

В октябре Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины на текущий год, снизив показатель до 1,2%.