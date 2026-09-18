Мирошник о включении в "Миротворец" переводчицы: нет грани украинского безумства

"Миротворец" внес южнокорейскую переводчицу Достоевского в свой список Мирошник о включении в "Миротворец" переводчицы: нет грани украинского безумства

Москва18 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал включение в реестр украинского экстремистского сайта "Миротворец" имени южнокорейской переводчицы Ким Чжон А, которая занималась переводами трудов Ф.М. Достоевского. В своем канале в MAX Мирошник назвал решение безумством киевского режима.

В поле зрения составителей списка попали переводы таких произведений классика, как "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". Создатели украинского сайта посчитали это "поддержкой российской агрессии и убийств граждан Украины", а также "распространением российской пропаганды". Поводом стала статья переводчицы о следах войны для России, написанная девушкой после поездки в Москву.

Во истину, нет грани украинского безумства! Разума Господь их уже лишил написал он

Это далеко не первый случай, когда украинский экстремистский ресурс "Миротворец" вносит в свои списки людей, чья деятельность не имеет никакого отношения к реальным угрозам безопасности. Ранее в базу попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или просто вызывавшие недовольство создателей ресурса.