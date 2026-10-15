Мировое время перестанет зависеть от вращения Земли в 2027 году

Мировое время отвяжут от вращения Земли с 20 мая 2027 года Мировое время перестанет зависеть от вращения Земли в 2027 году

Москва15 окт Вести.Генеральная конференция по мерам и весам, собравшаяся во французском Версале, приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC). Это нововведение позволит отказаться от корректировки, которая учитывает вращение Земли.

Изначально мировое время было привязано к движению Земли. Но с развитием технологий появились атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. Так как скорость вращения планеты (UT1) постоянно меняется, два этих эталона времени неизбежно расходятся. Чтобы устранить расхождение, и были введены високосные секунды. С 1972 года их добавили 27 раз.

Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3600 секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий говорится в резолюции на сайте Международного бюро мер и весов

Еще одним стимулом для принятия решения стало ускорение вращения Земли, которое наблюдается в последние годы. Если эта тенденция сохранится, ученым впервые в истории придется не добавлять секунду ко всемирному времени, а вычитать ее. Появились опасения, что такая корректировка способна вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре, где требуется точная синхронизация времени.

Согласно расчетам специалистов, расхождение между астрономическим и атомным временем достигнет одного часа только через тысячи лет. К тому моменту существующие методы измерения времени могут уже устареть.

Вступление резолюции в силу приурочено к Всемирному дню метрологии в 2027 году.