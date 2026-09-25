Дефицит урана в мире сохранится до 2040-2050-х годов Эксперт Бердуско рассказал о влиянии спроса на электроэнергию на добычу урана

Москва25 сен Вести.Дефицит урана в мире сохранится до 2040–2050-х годов. На ситуацию влияет разрыв между спросом и предложением на энергетическом рынке. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал генеральный директор канадской компании Purecore Metals Питер Бердуско.

По его словам, подогревает ситуацию рост числа центров обработки данных, запуск которых занимает втрое меньше времени, чем урановых рудников.

Существует разрыв в спросе и предложении, что влияет на уран и медь. Рост спроса на электроэнергию в мире является движущей силой этого процесса. Посмотрите на центры обработки данных (ЦОД), на атомную энергетику, на чистую энергию. Все это подпитывает ситуацию. И дефицит сохранится до 2040-2050-х годов. Для ввода рудника в эксплуатацию требуется от 10 до 15 лет, а для запуска ЦОДа - от 3 до 5. Именно это различие и обусловливает нынешний дефицит отметил Бердуско

В 2020 году во всем мире было добыто менее 50 000 тонн урана - минимальный объем за много лет. В 2022 на фоне мирового энергетического кризиса начался фактический рост добычи. Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение показателя вплоть до 75 000 тонн к 2030 году.

При этом крупнейшие компании США в сфере искусственного интеллекта - Тесла, Google, Microsoft, Amazon и другие - всего за год запустили десятки проектов поддержки атомных стартапов для обеспечения центров обработки данных электроэнергии.