Times: мировое время отвяжут от вращения Земли во избежание сбоев в компьютерах

Организации намерены отвязать стандарт мирового времени от вращения Земли Times: мировое время отвяжут от вращения Земли во избежание сбоев в компьютерах

Москва7 сен Вести.Международные организации намерены окончательно отвязать стандарт мирового времени от физического вращения Земли. Об этом пишет газета The Times.

Как напомнили журналисты, исторически мировое время привязывали к движению Земли. Вместе с тем по мере развития технологий были созданы атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. Как отмечается в публикации, из-за того, что скорость вращения планеты постоянно меняется, эти два эталона времени неизбежно расходятся. Високосные секунды придумали для предотвращения расхождения двух способов измерения времени. С 1972 года их было добавлено 27.

Автор материала обратил внимание, что неожиданное ускорение вращения Земли впервые в истории поставило перед учеными задачу вычесть одну секунду из Всемирного координированного времени (UTC). Однако "отрицательная" секунда оказалась критической угрозой для современной техники.

Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды положительны, поэтому их придется переписывать сказал изданию сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар

По мнению специалистов, принудительный пропуск секунды в цифровых системах может привести к системным ошибкам в работе спутниковой навигации, телекоммуникаций, энергосетей, а также финансовых рынков.

Издание пишет, что делегаты Генеральной конференции по мерам и весам в октябре планируют полностью отказаться от практики синхронизации, чтобы избежать опасности технологического коллапса. Согласно инициативе, использование високосных секунд прекратится с 20 мая 2027 года. Вместо этого атомное время будет постепенно отходить от вращения Земли, и в конечном итоге разрыв может увеличиться до часа.