Axios сообщил о планах МАГАТЭ вывезти ядерные материалы с "Объекта 99" в Сирии

Axios: МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с секретного объекта в Сирии Axios сообщил о планах МАГАТЭ вывезти ядерные материалы с "Объекта 99" в Сирии

Москва11 авг Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время вывезет ядерные материалы с секретного объекта в Сирии. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрации президента США Дональда Трампа удалось достичь соответствующих договоренностей с Сирией и Израилем.

МАГАТЭ вскоре вывезет ядерные материалы, хранящиеся на секретном объекте в Сирии, после того как администрация Трампа достигла взаимопонимания с Сирией и Израилем говорится в материале

Подчеркивается, что на этом объекте, которые израильтяне называют "Объект 99", ранее хранились ядерный материалы для строительства реактора. Израильская сторона угрожала вновь нанести удары по объекту, если сирийские власти захотят получить доступ к материалам, но Вашингтон призвал Израиль воздержаться от каких-либо действий.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп готов завершить конфликт с Ираном без ядерной сделки, но с условием, что Исламская Республика согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив.