Бразильский судья установил мировой рекорд по числу красных карточек за матч

Мировой рекорд: в Бразилии судья за один матч показал 51 красную карточку Бразильский судья установил мировой рекорд по числу красных карточек за матч

Москва4 ноя Вести.В футбольном матче чемпионата штата Минас-Жерайс U-20 между командами "Уберландией" и "Маморе" вспыхнула массовая потасовка. Судья встречи удалил с поля 43 игрока.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал "Чемпионат", красные карточки увидели перед собой восемь членов тренерских штабов.

Беспорядки на поле начались на 54-й минуте. Как утверждает источник, они длились в течение 40 минут.

В ходе разборок участники драки кидались друг в друга стульями и даже носилками. Позже в дело вмешались сотрудники правопорядка.

Прежний рекорд по количеству красных карточек в одной игре был установлен в матче пятого дивизиона Аргентины, прошедшего в 2011 году. Тогда все обошлось 36 удалениями.