Москва12 сен Вести.Бывшие канцлер Австрийской империи Клеменс фон Меттерних и министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Талейран Перигор были великими дипломатами в свое время, но если бы они жили сейчас - они "пошли бы на многое", чтобы завершить украинский конфликт, однако "им бы это не удалось". Об этом заявил ИС "Вести" профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.

По его словам, украинский кризис вряд ли можно урегулировать "дипломатическим путем".

Я думаю, конфликт на Украине будет решен на поле боя. Потому что цели России неприемлемы для Украины, а цели Украины неприемлемы для России. Таким образом, русские и украинцы находятся в прямом противоречии по ключевым вопросам, по которым они не желают идти на компромиссы. Итак, вопрос в том, как найти дипломатическое решение. И ответ - никак. Эта война будет вестись на поле боя, и окончательное решение определит тот, кто победит указал Миршаймер

Трехчасовой деловой обед Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера с российскими представителями, прошедший в ресторане на Трубной площади, не принес результатов по украинскому урегулированию. Это объясняется тем, что целью американцев на переговорах было не решение данного вопроса, также заявил профессор.